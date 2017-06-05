虐死8歲男童 狠母及同居人遭聲押

李姓女子對8歲兒子管教過當，甚至夥同同居人李男持鐵桿長期對兒子施虐，甚至拿熱水淋兒子臉部。昨日李女二人對兒子一陣毆打後還懲罰打掃，結果兒子掃到一半突然倒地昏迷，送醫不治。

新北地檢署今複訊後，認為狠心媽媽及其同居男友所犯為傷害致死罪嫌，且有串證、逃亡之虞向法院聲押。

(中時)