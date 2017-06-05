新埤果農夫婦不畏嘲笑　堅持自然農法種出好口碑火龍果

新埤果農潘淑貞（圖）與丈夫王彥棻自前年起使用自然農法務農，種出的火龍果雖不漂亮卻贏得消費者好口碑。（謝佳潾攝）

「良心事業很重要！」新埤果農王彥棻、潘淑貞倆夫妻，7年前考量經濟價值開始種火龍果，但因途中聽聞許多農藥致癌案例，而遲遲猶豫是否要撒除草劑，前年他們下定決心使用自然農法，而種出的火龍果雖不漂亮又被農友笑笨，但卻贏得消費者的好口碑。

王彥棻說，幾年前曾到馬來西亞幫姊姊顧棕櫚園，那時常常看到農民因施用除草劑而導致食用者致癌的新聞報導，因此開始警覺安全用藥問題，回國後便與妻子討論改變耕作方法，隨後決定回歸自然農法，並讓果樹與雜草共生，因為雜草有稀釋農藥的作用。

「曾被笑是傻瓜」他說，當果園因不灑除草劑、並以自然農法為主時，從外觀上看起來似乎雜草叢生很不乾淨，加上堅持不在採收期噴農藥加強果實外表美觀，種出來的火龍果真的比大家的醜，而賣價自然也不好，因此被許多農友笑笨，不過時至今日，有人發現了自然的價值。

他強調，當食安問題頻傳時，大家會漸漸地重視內在多過外表，因此當有朋友得知他們在種植無撒除草劑的火龍果時，都會口耳相傳幫忙宣傳，而顧客們也會到果園現場一探究竟，環境騙不了人，自然也替他們吸引不少客源。

潘淑貞則說，連自己都不敢吃的東西，怎麼可以種來賣給別人，因此即使起步困難也要堅持住，好的東西自然會有人看見，但仍盼政府重視並落實把關農民使用安全用藥，不能因商業利潤而傷害人民飲食安全。

(中時)