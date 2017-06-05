2018連假出國旅遊 最佳訂票時機看這裡

2018年行事曆，有6個連續假期。（圖／Skyscanner提供）

明年全球旅遊熱門城市最佳訂票時間。（圖／Skyscanner提供）

行政院人事行政總處今天公布2018年行事曆，旅遊網站Skyscanner也公布2018連假攻略，並提供全球熱門旅遊城市的「最佳訂票時機」及節省比例，讓旅客能夠儘早安排明年的出遊行程。根據行政院人事行政總處所公布的2018年政府行政機關辦公行事曆，2018年共有6個連續假期，包括元旦、農曆春節、清明節、端午節、中秋節與2019年元旦。

由於農曆春節及清明連假都有5天以上假期，只要搭配特休假，則可以擁有8天以上的連續假期，因此Skyscanner建議民眾不妨趁機安排一趟長途旅程，但連續假期往往會是出國人潮較多，機票價格也相對較昂貴的時段，因此Skyscanner特別參考過去的資料，推薦民眾較適合出發及建議避開的日子，供有計畫出國的民眾參考。

以農曆春節假期為例，只要搭3天特休假，便能擁有長達11天的長假（2月15日至2月25日）。按照慣例來看，機票價格在除夕前會相對便宜，因此預估明年的2月12日會是機票價格較便宜的時候，往年同等時段的機票價格會比平均便宜約15.4%。

初一往往是機票價格相對較高的時刻，因此建議民眾避開2月16日出發，往年此時的機票價格大約比平均高出27.1%；若是想避開人潮或因為其他因素而無法在過年前出遊的旅客，也可以考慮初五（2月20日）出發，往年這時候的機票價格約比平均便宜10.8%。

規劃清明連假出遊的民眾，只要搭配兩天特休假，即可享有8天的連續假期（3月31日至4月8日），比較要注意的是若如此安排，則連假頭尾適逢周末，機票票價也會相對較高。根據以往資料推估，若要出遊的旅客，建議避開明年的3月31日，也就是假期開始的第一天，因為此時的機票價格比平均約高出21.5%，若行程允許，可選擇提前或延後出發，避開機票價格最昂貴的時段。

雙十國慶是民眾可以特別安排的，因為適逢星期三，所以無論是往前還是往後請兩天假，就可以輕鬆連接成5天的假期（10月6日至10月10日，或10月10日至10月14日）。考量到旺季的人潮與機票價格，Skyscanner也建議旅客多利用雙十節這樣的假期，提早開始規劃並持續追蹤機票價格，或是參考先前Skyscanner所發布的『最佳訂票時機』資訊，就可以輕鬆享受悠閒的旅遊行程。

此外，Skyscanner特別整理出全球熱門旅遊城市的「最佳訂票時機」及節省比例，資料顯示農曆春節假期（2月）及暑假（7、8月）則為旅遊旺季，機票價格往往較為昂貴，而11月通常會是機票價格較便宜的月份。以深受台灣旅客喜愛的亞洲地區城市為例，選擇11月出發大約可以省下8.7至15.8%；倘若避開最貴與最便宜的月份出發，各城市的最佳訂票時機則為出發的5至20周。

Skyscanner建議民眾利用較長的假期規劃長程旅行，前往歐美洲等較需長途飛行的城市，而三天左右的連假則可以規劃短程旅行，如此一來在時間跟行程安排上也較有彈性。

(中時)