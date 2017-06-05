汽車拒檢衝撞機車騎士 警連開13槍制止

三重街頭驚傳槍響！新北市三重警分局5日下午6時許於三重區疏洪東路、竹圍仔街附近欲攔查一輛失竊白色轎車，不料車主竟衝撞前方機車騎士後欲逃逸，警方追到成功路、環河南路口，連開13槍制止，順利將汽車截停，並將受傷的2名機車騎士送醫，警員在車上搜出安非他命，目前已將劉嫌帶回偵訊。

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(中時)