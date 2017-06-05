自稱要叫彭淮南叔叔 家教老師詐欺被判刑

50歲彭姓女子因擔任家教、補習班老師分別認識3名學生家長，為謀取個人利益，自稱和央行總裁彭淮南是叔姪關係，可從彭淮南方面掌握國內外股匯市、石油、黃金期貨的多空變化，讓林姓、盧姓和張姓被害人信以為真，共遭詐騙上千萬元，被害人不甘被騙，提告彭女詐欺，因彭女否認犯行，且未和被害人達成和解，被嘉義地方法院依詐欺罪判刑2年10個月。

判決書表示，被害人指控彭女自稱是彭淮南姪女，會提供資料和內線消息給她，所以她很會操作，是股市、期貨操作20年的高手，保證獲利，穩賺不賠，因聽信於她，才會拿錢給她投資。而判決書中也提到，3名被害人自民國97年1月至98年2、3月間，陸續將錢交由彭女投資，彭女為取信被害人，分別給予3人293萬7000元、68萬多元和71萬8100多元紅利，後來3人要求退出投資，彭女簽立本票，佯裝有退還投資款項誠意，結果本票到期日，彭女仍未還款，3人才知道受騙，向嘉義市調查站報案。

彭女到案否認有詐欺取財犯行，辯稱她沒有跟被害人說彭淮南是她叔叔，也沒有說自己因家學淵源，對股市、匯市等多空變化多得自彭淮南，優先精準掌握，保證獲利，表示自己只有跟被害人說她要叫彭淮南叔叔，且他們給她的錢都拿去投資，後來因火災和網路下單的帳號和密碼都被鎖住，才會輸光了。

(中時)