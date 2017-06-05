黑手變推畫家 為社區彩繪

陳文雄（右）為社區彩繪，土庫國中學生特地踏訪。（許素惠攝）

陳文雄（右）的作品充滿在地特色，例如古亭畚就是農村古早倉庫，現已少見。（許素惠攝）

陳文雄為社區彩繪的作品像油畫，和一般社區畫卡通、童話人物等大不同。（許素惠攝）

鐵工陳文雄半百才真正投入繪畫，從撥除蠟 筆屑中自創如油畫的拇指推畫，為了照顧年邁母親，索性從北部返鄉，完全浸淫畫中，致力傳播推畫種籽，如今桃李千人，近來更積極投入社區彩繪，躍然牆上的作品儼如紙上推畫。

70歲陳文雄是土生土長的虎尾人，服完役後離鄉背井北上打拚，20多歲自立門戶當起老闆，成天與鐵為伍，全身沾滿油汙，卻愛欣賞美的事物，時常抽空看畫展。

陳文雄涉獵廣泛，水彩、油畫、 水墨、蠟筆等多元嘗試，其中粉蠟筆屑最令他傷腦筋，撥除當下，每每糊汙了畫作。某次，靈光乍現，以拇指推移粉蠟屑，竟出現油畫般色彩堆疊、厚實的濃烈感，令他喜出望外，無心插柳的推畫成了獨特的創作風格。

不少杏壇人士非常欣賞他的作品，例如桃園泉僑高中前校長莊明輝就曾邀請他教該校美容科老師色彩運用，開啟作育英才之路，各校與社團邀約接踵而至，他也樂在傳播藝術種籽。

無師自通的陳文雄近來新嘗試義務為社區彩繪，灰暗倉庫、老舊水牆泥、斑駁民牆等都成了畫紙。題材不外求，愈來愈稀有古亭畚、悠閒散步的鵝鴨、田園風光等躍然牆上，呼應純樸鄉村。

虎尾鎮長林文彬、土庫國中師生慕名而來，發現即便顏料不同，陳文雄牆上彩繪依然像蠟筆推畫，有著層層推疊的濃烈感，且處處呈現在地特色。

(中時)