消防隊出書甘苦談 鹹濕笑話爆紅
今天網路社群瘋傳2張圖片，內容是消防隊學長、學妹之間出勤救火的對話，內容有點鹹濕，諸如：「不能太早射，學妹，妳再忍一下，找到點之後就會射了。」讓人聯想成。經查證，該內容係出自《119急救現場續集》，是消防隊救護員工作甘苦談的一本書，作者為台北市消防局小隊長王玨瑋。
該書集結王玨瑋近20年消防救護經驗，是消防隊、救護員工作甘苦談的一本書；以基層、第一線的實際歷練，讓社會大眾知道消防隊的辛苦。
這本119急救現場出了續集，但鮮為人知，反而書後的笑話集，因帶點黃色笑話聯想，今天於LINE、臉書等社群瘋傳，讓作者始料未及。
書末笑話包括，學妹與學長的對話，學妹：「學長，你趕快射，我快受不了了」學長：「不能太早射，學妹，妳再忍一下，找到點之後就會射了」學妹：「好。」學長：「學妹，找到了握緊！」是以輕鬆口吻，表達消防員在火場射水時，務必接近或是找到火點才能涉水，勿因感受輕微熱度就盲目射水，應避免不必要的水損，增加受災戶的損失，另外射水時，務必緊握瞄子及夾緊水帶，以控制射角。
另則笑話，學妹：「學長，為什麼去的時候，你都會射上面？」學長：「學妹，因為射上面比安全呀！」學妹：「學長，那進去的時候呢？」學長：「學妹，進去的時候還是會射呀，其實只要進去，都很危險。」則說明消防員進入火場，務必先以水柱掃射天花板，將可能掉落物掃除，深入火場時，水線切勿中斷，注意周圍安全，因為火場內處處充滿危險。
消防界指出，笑話當作放鬆生活壓力，看看就好；不過確實反映火場的專業知能，讓民眾知道消防的辛苦，未來也多給消防支持與鼓勵。
(中時)
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