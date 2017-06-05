去年遞補進經典賽集訓 21歲小將拚中職選秀

兩小將岳東華(左)和張皓緯報名中職選秀。(蔡銘仁攝)

開南大學的岳東華是少見內野有長打能力的好手，除了是U23世界盃棒球賽國手，去年還遞補進經典賽50人名單，實力備受肯定，如今一年一度中華職棒選秀即將到來，儘管他還未大學畢業，仍決定5日繳交報名表，投身選秀會，他說，「起初本來沒打算，不過大家都支持我，既然準備好就出來！」

岳東華去年U23首度入選國家隊，並獲選大會最佳三壘手，隨後投身中職冬季聯盟，15場出賽繳打擊率3成33、上壘率4成12、長打率4成89亮眼成績。岳東華如今打擊表現亮眼，與他就讀穀保家商和大學初期身手截然不同，他認為是去年經世界盃跟冬盟洗禮，讓他更有自信，會進步則沒特別的訣竅，「只是很認真打每顆球。」

岳東華漸打出成績，不過走到投身職棒這步，讓他猶豫再三，經典賽時，不少學長也建議他念完，最後在家人和開南總教練郭李建夫支持下，才勇於踏出這步。岳東華能守游擊和外野，又有長打能力，是這次選秀大熱門，若順利中選，他期望以中信兄弟的張志豪為目標努力，「志豪賢拜有速度又有長打，是值得學習的對象！」

另，文化大學的張皓緯同天也報名選秀，相較岳東華，張皓緯守優於攻，不屬於大炮型球員，張皓緯自己也明白優勢在哪。會想投身中職，張皓緯說，學長蘇智傑認為他入選過中華隊，畢業去業餘有點可惜，與岳東華一樣，他也覺得是準備好才參與選秀。

有趣的是，當兩人互相評價對方時，岳東華說張皓緯很會玩球，張皓緯倒是說了一長串岳東華的優勢，「岳東華是跑、打、守三拍子選手，且有自己的路，不太會因為別人說什麼，就輕易改變自己的想法，很有個性。」

看著兩小將投身選秀，身為前輩的中信兄弟鄭錡鴻也給他們忠肯建議，他說，「心態要準備好，中職很競爭，隨時可能被淘汰，進來前要問自己準備好沒，像我之前去旅外，就是覺得自己準備好，才選擇自己想走的路，倘若起步才發現準備不足，就要更認真的練。」

(中時電子報)