淡水馬偕醫院澄清 地下室沒淹水也沒魚

日前超大豪雨襲擊全台灣，尤其北台灣的三芝、石門、淡水、八里都有淹水災情，因而網路貼出淡水馬偕醫院地下室淹水，撈出吳郭魚、鯽魚的照片，今（5）日淡水馬偕澄清，絕無淡水河河水倒灌地下室淹水、抓到魚之事。

在淡水地區馬偕醫院地勢相對較高，上周雖因雨量過大，醫院內部門窗及新舊大樓連接通道有部分空間滲水，但一切門診、急診、住院業務皆完整運作，絕無地下室淹水、捕獲大魚的事情發生。

淡水馬偕強調，在天災的當下，或許應該多關心一下被水淹沒的受災戶，而非譁眾取寵的八卦報導，現在大水已退去，還有相關的公共衛生及傳染性的疾病要關切。

(中時)