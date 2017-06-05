北農選舉難產 張永成：吳音寧更適合當文化部長
對於台北農產公司選舉難產一事，全國農會總幹事張永成認為是總經理人選不適當所致，他建議，如果吳音寧對蔡政府或民進黨有重大貢獻，應該有比台北農產公司總經理更適合她的位子，例如文化部長。
「我實在不知道農委會在想什麼？為什麼不敢開？」張永成說，一群董事等了老半天，沒想到會議最後竟然不開，他也感到很錯愕，大夥兒議論紛紛，多數認為是總經理人選出問題。
張永成表示，他並不認識吳音寧，只知道是作家吳晟的女兒，包括台北市府等多位董事都覺得，吳年僅30幾歲，既無行政經驗，也對農產、市場與共同運銷沒概念，實在不適合擔任北農總經理一職，「相信農委會也知道，否則既然握有主導權，為什麼不敢開（會）？」
張永成認為，如果吳個人或其家族對民進黨與蔡政府有重要貢獻，一定得給她一個職位的話，以吳出生書香世家，應該有更適合她的位子，例如文化部長就很合適。
張永成強調，大台北是全國最大的消費地，需要一個擁有農產品共同運銷概念及經驗的人來當總經理，這樣的人在農業界其實不難找，希望農委會趕快覓出合適人選，讓北農人事早日塵埃落定，以免影響整體營運。
(中時)
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