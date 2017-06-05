冷媒外洩 五股2施工男子送醫急救

新北市五股區成泰路三段某冷凍食品廠32歲吳姓男子、52歲葉姓男子5日晚間7時11分許為維修地下室一樓的冷凍庫，疑因冷媒外洩而倒臥電梯口、電梯內，消防獲報後趕緊為兩人送醫並施予正壓給氧，兩人遭救出時意識模糊，葉男一度失去呼吸心跳，現在仍在醫院急救中。

(中時)