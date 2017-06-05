趁父罹失智辦過戶 新北地院判兄弟無罪
陳姓男子生前有多筆房產，2011年2月診斷罹患失智症，身體逐漸孱弱，2名兒子趁機到拿父親的印章，偽造贈與土地登記申請書過戶土地，遭新北地檢依偽造文書提起公訴。陳姓兄弟反駁，2人長年照顧父親，是依父親指示。新北地院認為罪證不足，判處陳姓兄弟無罪。
陳姓兄弟指出，父親雖有失智症，但程度屬輕微，2013年6月14日授權使用印鑑證明，2 人長期照顧父親，要盜辦過戶早就辦理，家裡有多筆土地，本案土地是公設地，要政府徵收才有價值，不會貪圖這點東西，只是照父親的遺願辦理。
陳姓兄弟的大姊證稱，陳父於2014年5月底死亡前，神智清楚，回去看父親時常聽到他說陳姓兄弟很孝順，三代同堂跟他住在一起，要把土地贈與給他們，2 人辦理贈與登記資料、印鑑、文件都是父親自交給他們。
新北法院合議庭審酌，陳父有其他市值更高的建地，陳姓兄弟卻只知對本案的8筆公共設施保留地辦理移轉登記，悖於常理。判處陳姓兄弟無罪，可上訴。
(中時)
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