嘉義市國小家長反校長連任 質疑幕後有黑手

嘉義市森林國小校長吳淑任上周才通過遴選原校連任，今家長會長何健標卻開記者會，批評遴選過程不公不義，懷疑幕後有黑手操控，才保住吳淑任校長一職，不過市府教育處長余坤龍回應絕無黑箱，強調遴選結果是委員會決定，市府尊重遴選結果。

何健標指控吳淑任分化家長會、志工團及學校老師，不僅曾用營養午餐結餘款，以個人名義買方塊酥當兒童節送學生，兩度到市議會備詢，引發爭議被記過，甚至有70多位家長連署反對她連任，且他在遴選舉行前就向教育處表達家長看法，結果意見不被委員重視，懷疑背後有黑手在操控。

得知有家長反彈，吳淑任強調自己已盡力在領導學校，或許沒辦法做到盡善盡美，讓所有家長滿意，但遴選過程仍受到多數委員肯定，未來還是會努力辦學，好好和家長溝通。

(中時)