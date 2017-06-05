山東石化公司爆炸 8死9傷
山東臨沂金譽石化有限公司裝卸區5日淩晨1時發生爆炸，至下午4時，經過現場搜救，7名失聯人員已全部找到，均不幸遇難。此事故共造成8人遇難，9人受傷。
中新網6月5日報導，下午4時的通報稱，2個爆燃的裝有異辛烷的儲罐明火已全部撲滅，其餘4個裝滿異辛烷的儲罐經噴淋降溫已全部保住，完全消除了發生次生災害的危險；對已爆燃的儲罐，指揮部正組織有關專家和技術人員進行現場清理，落實防控措施，防止死灰復燃。
事故原因正在展開調查，家屬安撫等善後工作正有序進行。
(旺報)
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