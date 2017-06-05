誇張! 男子想下車 竟用腳硬卡捷運門
今天晚間有網友在臉書社團「爆料公社」張貼一段影片，影片中的乘客不斷以腳阻擋捷運車門關閉，旁人勸阻也沒用，網友紛紛大罵「有病」「好想一腳踹下去喔」。
發文者表示，該名乘客卡著門一直說要下車，旁人勸導不聽，門開了也還不下車，最後還大力打門，直到工作人員把門又打開還站在門口，之後工作人員才請他出去。
網友們看到這段影片紛紛回應，「有病」，「浪費大家的時間」，「好想一腳踹下去喔」，不過也有網友說「他是亞斯伯格症患者，特徵是常常拿背包出沒大台北地區，讓捷運或臺鐵的車門關不起來，下次遇到他做出這樣的行為，請立即通報站員或按下對講機。」
(中時電子報)
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