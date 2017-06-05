史上最多！中職新人測試會破百人通過審核
中華職棒選秀會將在下個月登場，除部分球員能直接參與選秀，大多數球員得通過新人測試會，才能有機會進軍職棒戰場，測試會報名於5日截止，今年共有109人通過審核，創下中職史上最多人紀錄。
今年報名參加中職新人測試會的選手中，共有投手42人、捕手12人、一壘手9人、二壘手7人、三壘手10人、游擊手4人、外野手25人。測試會將於19日在新莊棒球場展開，分為上、下午兩梯次，野手有3到4打席，投手則將面對4到5人次，過去人數最多為2013年的97人，僅60人通過，今年109人締新高。
在眾多參加測試的球員中，不乏如文化大學的投手楊翔皓、外野手森育彬等，曾在各層級入選中華隊的球員，此外，今年遞補進經典賽50人大名單、效力台東縣綺麗珊瑚的「150公里火球男」王政浩，還有去年測試會被義大犀牛(現富邦悍將)選中、最後未加盟的投手吳蔚樺，也在名單中。
測試會除了球員實力備受關注，也出現與現役職棒球員名字相仿的選手，如三壘手部分，大漢技術學院畢業的林宏育，讀音就與現役Lamigo桃猿捕手林泓育相同。外野手名單更有意思，有一名嘉南藥理大學畢業的球員，與富邦悍將外野手吳宗峻同名同性，且同樣都是左打。
(中時電子報)
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