乘風揚帆、鼓岩國小38位畢業生風帆橫渡愛河

鼓岩國小38位畢業生風帆橫渡愛河，為告別童年的畢業禮物。（教育局提供）

鼓岩國小風帆橫渡愛河。（教育局提供）

學校還讓畢業生們坐上「貢多拉船」徜徉愛海。（教育局提供）

高雄市鼓山區鼓岩國小72屆38位畢業生，以風帆挑戰橫渡愛河，作為給自己的畢業禮物。完成橫渡後，畢業生們感動又興奮地說，學校前就是愛河，挑戰風帆橫渡愛河，終於圓了自己小冒險夢想。

鼓岩國小位於愛河畔，3年前發展風帆作為學校特色，今年畢業季時節，學校安排了一系列畢業活動，作為告別童年的禮物，除了畢業典禮紀念相框製作、風帆挑戰橫渡愛河，6日還有全校158位學生最期待的畢業生烘焙大賽活動。

畢業生風帆挑戰橫渡愛河活動，由鼓岩國小第一屆風帆隊畢業學長蔡秉諺返校領軍，帶領畢業學弟妹們駕駛OP帆船「乘風揚帆、鼓岩啟航」，橫渡穿越鼓岩國小校門前水域，當九帆齊發，駛過愛河河面，場面十分壯觀。

蔡秉諺現為龍華國中3年級風帆班，曾代表高雄市奪下多項風帆競賽優秀成績，今年並以榜首成績保送雄中體育班。現場他也帶領鼓岩國小風帆隊進行精彩的操舟表演，象徵薪傳接棒，也代表學校師生給予對畢業生祝福與期許。

38位畢業生既興奮又緊張，少部分沒有操舟經驗的學生，幾星期前就主動希望與風帆班一起訓練；有學生們說，學校就在愛河前水域，但一直沒有勇氣操舟下水，今天的畢業活動，是圓了在愛河駕舟的小冒險心願。

畢業生汪啟帆說，3年級時開始學風帆，風帆是一項具挑戰與冒險的競技，希望以後能駕大型風帆出海。

每一位完成風帆橫渡愛河挑戰的鼓岩國小畢業生，都獲得學校頒發「完賽證明」，證明鼓岩畢業生完成挑戰；學校還讓畢業生們坐上「貢多拉船」徜徉愛海。學生感動的說，自己其實很怕水，但最後仍完成挑戰，相信永遠難忘這次快樂的回憶。

校長賈宛倩說，畢業活動風帆挑戰橫渡愛河，是希望畢業生們「挑戰人生」，體會人生的旅途有順流更有逆境，期待鼓岩畢業的學生們，都能保持樂觀進取的心，就像挑戰在愛河操舟時，永遠要不畏艱難，持續前進。

(中時)