夜問打權》民進黨6發言人圍攻羅智強 為什麼？

6/5夜問打權。（中天提供）

夜問打權今天找來羅智強，問他為什麼六個民進黨發言人要圍攻他?

最強梅雨接連空襲北.南台灣! 蔡英文在幹麻?

淹水第三天! 雨停水退蔡總統才來…不會太慢?

雨災3天才勘災! 不覺慢半拍?

昔花逾2千億治水! 還是逢雨必淹!

水患災民要治水不要弄軌 前瞻還是不變?

人民要治水，政客要口水!

一場大水淹出 前瞻計畫的不實.虛報.誇張.浮濫?

勘災分南北? 南部縣市長趁水打劫? 狂搶前瞻經費?

蔡趁淹大水大談前瞻 賴士葆:另類的趁火打劫

前瞻治水是神話? 空白支票金額隨便寫? 內容自己填?

蔡替治水要錢有啥目的?

府先做好基礎再談前瞻。

檢討呼聲起! 民眾:要治水不要砸錢搞軌

台灣頭淹到台灣尾 蔡政府還忙製造政治口水?!

張景森位居滿嘴X話?

洪孟楷打臉張景森:口水造謠錯誤資料吞下去

賀陳旦:這次是漏水不是淹水! 硬抝?

天災不能無限上綱? 請部長.總統踹共有錯? 徐國勇要人民認栽?

蔡英文批不得? 民進黨6發言人護主!

過半民調顯示，民眾認為蔡英文要走台獨路!

寧願堅持意識型態害台灣嗎?

今晚10點中天娛樂第39台，請和智賢一起來打權。

(中時電子報)