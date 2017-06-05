夜問打權》民進黨6發言人圍攻羅智強 為什麼？
夜問打權今天找來羅智強，問他為什麼六個民進黨發言人要圍攻他?
最強梅雨接連空襲北.南台灣! 蔡英文在幹麻?
淹水第三天! 雨停水退蔡總統才來…不會太慢?
雨災3天才勘災! 不覺慢半拍?
昔花逾2千億治水! 還是逢雨必淹!
水患災民要治水不要弄軌 前瞻還是不變?
人民要治水，政客要口水!
一場大水淹出 前瞻計畫的不實.虛報.誇張.浮濫?
勘災分南北? 南部縣市長趁水打劫? 狂搶前瞻經費?
蔡趁淹大水大談前瞻 賴士葆:另類的趁火打劫
前瞻治水是神話? 空白支票金額隨便寫? 內容自己填?
蔡替治水要錢有啥目的?
府先做好基礎再談前瞻。
檢討呼聲起! 民眾:要治水不要砸錢搞軌
台灣頭淹到台灣尾 蔡政府還忙製造政治口水?!
張景森位居滿嘴X話?
洪孟楷打臉張景森:口水造謠錯誤資料吞下去
賀陳旦:這次是漏水不是淹水! 硬抝?
天災不能無限上綱? 請部長.總統踹共有錯? 徐國勇要人民認栽?
蔡英文批不得? 民進黨6發言人護主!
過半民調顯示，民眾認為蔡英文要走台獨路!
寧願堅持意識型態害台灣嗎?
今晚10點中天娛樂第39台，請和智賢一起來打權。
(中時電子報)
關鍵字：夜問打權
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