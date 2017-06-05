沙鹿區地籍圖重測結果 即起公告30天
台中港特定區內都市計畫樁位、地籍圖與使用現況長久不符，台中市政府地政局自102年推動10年重測計畫，105年度實施沙鹿區竹林段竹林小段、北勢坑段六路厝小段共6894筆土地，重測結果5日起至7月5日公告30天。
地政局以分年、分區、分期、自籌經費委外方式辦理地籍圖重測，105年度由昱展測繪股份有限公司得標承包，實施範圍包括沙鹿區竹林段竹林小段、北勢坑段6路厝小段，共計6894筆土地，而這次重測結果公告計有6767筆土地，占辦理總筆數的98.16%，僅有127筆土地因界址爭議未決而暫緩公告。
地政局指出，重測結果5日起至7月5日公告30天，105年度重測區內的土地所有權人，公告期間內，每日（含假日）上午8時至12時、下午1時至5時，可至公告閱覽指定場所（沙鹿區光華路402之1號，電話04-26624202）閱覽重測結果圖冊資料，現場有重測人員負責解說。
地政局表示，重測結果圖冊經公告期滿無異議，即屬確定，地政事務所將依法辦理土地標示變更登記，於登記完畢後將登記結果以書面通知土地所有權人，並請土地所有權人前往地政事務所辦理換發新的權狀。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。