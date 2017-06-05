沙鹿區地籍圖重測結果 即起公告30天

台中港特定區內都市計畫樁位、地籍圖與使用現況長久不符，台中市政府地政局自102年推動10年重測計畫，105年度實施沙鹿區竹林段竹林小段、北勢坑段六路厝小段共6894筆土地，重測結果5日起至7月5日公告30天。

地政局以分年、分區、分期、自籌經費委外方式辦理地籍圖重測，105年度由昱展測繪股份有限公司得標承包，實施範圍包括沙鹿區竹林段竹林小段、北勢坑段6路厝小段，共計6894筆土地，而這次重測結果公告計有6767筆土地，占辦理總筆數的98.16%，僅有127筆土地因界址爭議未決而暫緩公告。

地政局指出，重測結果5日起至7月5日公告30天，105年度重測區內的土地所有權人，公告期間內，每日（含假日）上午8時至12時、下午1時至5時，可至公告閱覽指定場所（沙鹿區光華路402之1號，電話04-26624202）閱覽重測結果圖冊資料，現場有重測人員負責解說。

地政局表示，重測結果圖冊經公告期滿無異議，即屬確定，地政事務所將依法辦理土地標示變更登記，於登記完畢後將登記結果以書面通知土地所有權人，並請土地所有權人前往地政事務所辦理換發新的權狀。

(中時)