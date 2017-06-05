清水趙家荷花吐芬芳 雨後嬌羞別有韻味
清水區百年趙家古厝為兩進六護龍傳統建築，保有鳥踏、窗花、六角窗、門樓等特色，古厝後倚鰲峰山，前院荷花柔情綻放，每年6月，外地遊客慕名湧入大飽眼福，攝影玩家駐足捕捉荷花姿態，此時，是趙家天水堂最熱鬧的時候，寧靜農村頓時顯得生氣勃勃。
經過連續幾天的豪大雨後，趙家古厝半月池的荷花迫不及待嶄露笑臉，王小姐走入田間小徑感受鄉村悠閒，她說，現在是各地荷花綻放的季節，特別喜歡趙家古厝小而美的景色，古厝、荷花、青山及火車交織成一幅田園的畫面，讓人有種「偷得浮生半日閒」的小確幸。
目前趙家古厝荷花已陸續綻放，遊客也紛紛造訪先睹為快，民眾可隨著夏荷的芬芳來一趟清水微旅行，上午前往趙家古厝賞荷、五福圳騎自行車，中午大啖清水小吃，下午暢遊日本網路票選最火紅的高美溼地及壯觀的景觀橋，海線優美景緻將盡收眼底。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。