清水趙家荷花吐芬芳 雨後嬌羞別有韻味

清水趙家古厝半月池荷花，在連續豪大雨的摧殘下，展現出迷人嬌羞的姿態令人憐惜。（陳淑娥攝）

清水區百年趙家古厝為兩進六護龍傳統建築，保有鳥踏、窗花、六角窗、門樓等特色，古厝後倚鰲峰山，前院荷花柔情綻放，每年6月，外地遊客慕名湧入大飽眼福，攝影玩家駐足捕捉荷花姿態，此時，是趙家天水堂最熱鬧的時候，寧靜農村頓時顯得生氣勃勃。

經過連續幾天的豪大雨後，趙家古厝半月池的荷花迫不及待嶄露笑臉，王小姐走入田間小徑感受鄉村悠閒，她說，現在是各地荷花綻放的季節，特別喜歡趙家古厝小而美的景色，古厝、荷花、青山及火車交織成一幅田園的畫面，讓人有種「偷得浮生半日閒」的小確幸。

目前趙家古厝荷花已陸續綻放，遊客也紛紛造訪先睹為快，民眾可隨著夏荷的芬芳來一趟清水微旅行，上午前往趙家古厝賞荷、五福圳騎自行車，中午大啖清水小吃，下午暢遊日本網路票選最火紅的高美溼地及壯觀的景觀橋，海線優美景緻將盡收眼底。

(中時)