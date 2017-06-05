法網》詹皓晴女雙止步 詹詠然台將最後希望

詹皓晴(左)與雷茨科娃女雙無緣8強。(資料照／劉雪貞提供)

我國網球女將詹皓晴，5日攜手捷克雷茨科娃（Barbora Krejcikova）續拚法網女雙16強，面對捷克組合荷拉迪卡（Lucie Hradecka）／辛西雅可娃（Katerina Siniakova）拚戰1小時46分鐘，兩個5比7不敵大會第6種子，詹皓晴法網賽程也告終。

名列12種子的詹皓晴／雷茨科娃，5日遭遇捷克勁敵形成破發大戰，台捷聯軍一度取得2比1領先，但隨後遭對手連下3局，詹皓晴／雷茨科娃在2比4落後時穩住陣腳，連趕3局反超，可惜盤末兩度發球局失手，5比7落後一盤。

第2盤台捷聯軍自1比3連破帶保反超4比3，但第8局遭破發，雙方回到4比4平手，關鍵第10局，台捷聯軍0比30後逼出對手兩次失誤，詹皓晴網前精彩截擊再拿下關鍵分，連趕4分順利保發，無奈第12局躲過首個賽末點，第2個賽末點詹皓晴反拍回擊底線出界，5比7無緣晉級。

謝淑薇、詹皓晴女雙先後飲恨，詹詠然成為法網僅存台將，她與「瑞士公主」辛吉絲的大會第3種子女雙闖進8強，6日將與羅馬尼歐拉露(Raluca Ioana Olaru)／烏克蘭莎芙雀克（Olga Savchuk）挑戰紅土12連勝、拚4強門票。

(中時電子報)