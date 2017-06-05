美防長：將與東協加強合作

共同社5日報導，造訪新加坡出席亞洲安全會議的美國國防部長馬蒂斯與東協（ASEAN）各國防長等4日舉行了美國川普政府上台後的首次會議，據與會者透露，馬蒂斯表示將在北韓與南海問題上展開合作。在中國以經濟為主與東協加強合作的情況下，美國意欲捲土重來，但也有人對此抱有懷疑。

馬蒂斯在會上稱東協是戰略夥伴，強調了將繼續參與亞太地區的川普政府的姿態，在聽取各國懸而未決的問題後表示，準備在必要的領域展開合作。

出席會議的東協負責人給予肯定稱，曾對退出TPP後美國不再關注亞太地區的憂慮一度蔓延。但現在已明白這顯然是誤解。

(旺報)