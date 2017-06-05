大陸胖女娃直播吃秀 美媒都關注

大陸網路直播走入新境界，吃飯直播相當受歡迎，但也引發對於孩子飲食習慣的探討。近日一位胖女娃「小蠻」吃相太萌，點播的網友不斷，光是一段吃榴蓮的視頻就得到超過280萬次播放，網民形容她是「可愛吃貨小萌妞」，連《華爾街日報》都關注。

「還要！還要！」兩歲的北京女娃小蠻喊著要東西吃，小蠻媽媽在短視頻應用美拍上直播她的吃相，由於小蠻胃口極好，嚼東西的聲音、表情豐富的小臉蛋、齊劉海的呆萌髮型、高分貝的嗓音，萌翻了大陸網友。

小蠻從19個月大，就以「吃貨」成名，有人稱她為「中國最小的吃貨網紅」，無論媽媽給什麼食物，小蠻都狼吞虎嚥，拿起整條魚、生菜葉或者西瓜，一律消滅光光，還會把碗舔得乾乾淨淨，再一根根仔細地揀起掉到圍兜裡的麵條吃掉，恨不得把圍兜都給吃了，擁有非同一般的「吃貨修養」。

小吃貨小蠻，沒有十分鐘內解決不了的飯局，也不太挑食，甚至可挑戰大人也投降的榴蓮。

4月發布的一段視頻中，小蠻津津有味地吃著榴蓮，這個氣味強烈的亞洲水果之王，很多大人聞之喪膽，小蠻卻不僅一掃而光，還把肥肥的小手也舔了一遍，接著伸手高喊「我要吃榴蓮！」這段視頻獲得了超過280萬次播放。

小胖妞的好胃口引來關注，有網友批評這小孩子吃太多了，飯碗看起來比她的頭還大，對健康恐怕會造成影響。

「因為用的是廣角鏡頭，食物的量看起來很多，實際上非常少。」小蠻的媽媽段語說，女兒正餐一般是三大勺米飯，一份肉或魚，搭配蔬菜，一頓飯吃完就完了，任憑她怎麼哭鬧，都沒有第二份。段語還拍了一段做體檢的視頻，藉此證明小蠻很健康。

儘管評語不斷，也有人羨慕小蠻的媽能生個這樣的女兒。當其他小朋友還在牙牙學語，小蠻已經在網路走紅；其他小朋友還未斷奶，小蠻已為自己賺了奶粉錢。

雖然小蠻媽媽強調「出發點並不是成名，而是為了記錄女兒的日常生活」，但目前她確實人氣可趁，兩歲的小蠻擁有自己的經紀人，拍過幫寶適尿布的網絡廣告， 還參加了好幾檔人氣頗旺的綜藝節目。

去年美拍推出「吃秀」頻道，目前已獲得了超過120億次播放，型態類似走紅韓國的網絡節目「吃播」。至於網路直播吃東西為什麼會受歡迎？網友說，看著別人吃飯，是「食欲不振時最好的良藥」。美拍平台的運營經理表示，「看別人吃，可以獲得一種精神上的滿足感，再說寶寶都很可愛。」

(旺報)