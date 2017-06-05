墾丁後壁湖 海豚跳躍引尖叫聲

墾丁後壁湖出現3隻海豚，讓船上的遊客驚喜連連，樂問「牠們是在遊戲嗎」。（藍洞潛水提供）

恆春半島生態資源豐富，不過近年已少見野生鯨豚出沒，4日下午潛水教練帶遊客到後壁湖出海欲潛水時，意外發現3隻海豚在船旁跟著一起跳躍前行，遊客驚喜尖叫直呼「牠們在遊戲嗎」，是墾丁海洋界少見，且值得紀念的一刻。

藍洞潛水教練4日下午4時許，帶著11名潛客搭船準備到後壁湖外海潛水時，在外海約500公尺處，突然看到1隻大型魚躍出海面，才在好奇是不是大飛魚之際，接連又有2隻跳躍，定眼一看，驚喜發現原來是3隻海豚前來「伴遊」，引起不少尖叫聲。

潛水教練表示，發現位置約在後壁湖距岸1公里的外海大咾咕附近，他們不怕生的一路跟隨超過20分鐘，特別的是，後壁湖已許久未見瓶鼻海豚出沒，且和擱淺懨懨一息的鯨豚不同，看起來健康又有精神，一行人high到不行，直呼「牠們在遊戲嗎」。

墾管處保育課表示，早年恆春半島常出現鯨豚，10幾年前也有在南灣外海看見瓶鼻海豚的紀錄，但近年戲水的觀光客多，且水上活動頻繁，海豚才逐漸在墾丁消失。

(中時)