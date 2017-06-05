直播吃秀當紅 星座專家唐綺陽搶商機
星座專家唐綺陽不只擁有占星專業，去年開始跟風玩直播，她的特色是邊吃美食邊聊天，一年多來粉絲從30萬暴增到近百萬，她因網路直播攀上事業巔峰，甚至在大陸有了固定節目，之後加入商品置入性行銷以及活動代言邀約等，收入翻了好幾倍，估計年收入超過1000萬元。
唐綺陽透過臉書及各大網路平台直播分享星座話題，被網友稱「國師」，零距離的親和作風，受到網民喜愛。她剛開始只是想和網友互動，一聊到星座話題時，觀看人數就飆高，意外發現這塊新商機，唐綺陽認為和電視節目比起來，網路直播不僅更能表現自己，也能夠根據觀看的在線人數調整內容。
後來她從原本的美食分享，到後來廣邀各領域的名人上直播。最驚人的一次，是女神級的人氣歌手女神Hebe自告奮勇當來賓，創下超過600多萬次的點閱率，讓唐綺陽瞬間變成「直播教母」。
對於網路直播的產品置入，經紀人表示會嚴格把關，讓唐綺陽在直播時提到產品，但是不會開口閉口都是該商品，以保持節目質感。
(旺報)
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