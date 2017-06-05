中壢龍岡三閒置國有地成治安死角 促代管
中壢龍岡地區有3塊閒置國有地，淪為垃圾、報廢車棄置地，甚至屢屢發生輕生命案，議員彭俊豪呼籲市府活化、消彌都市死角，桃園市長鄭文燦表示，將做通盤檢討，若能獲國產署同意代管，會先施做環境整理和綠美化，未來視情況變更成一般用地，或納入社宅儲備基地。
彭俊豪說，中壢區龍岡里、龍慈里和振興里，有分屬文小、國宅和住宅用地，但因火災、眷村改造等因素閒置至今，像是占地6598坪的前寮段1472號，是文小七用地，屬國有財產署，現卻淪為報廢車、垃圾、廢棄家具丟棄地，甚至發生過2起燒炭輕生命案。
彭俊豪說，里長曾請環保、警察單位協助，但都說無強制力，任由報廢車佔據至今，龍慈里848坪的住宅用地、和大又方正的振興里6070坪國宅用地，也都因火災、眷村改造等因素荒蕪至今，成治安死角，要求市府加快腳步、解決市民痛苦，改善市容。
都發局長盧維屏說，文小七用地與文小十二用地區位重疊，較無設校需求，將透過公共設施保留地通盤檢討後解編，可望部分還給民眾、部分做公設。振興里國宅用地則納入龍岡都市計畫通盤檢討，龍慈里住宅用地已向國產署申請保留獲得初步同意，正在研擬規畫發展社會住宅，2地若能獲國有財產署同意市府代管，將先進行環境整理和綠美化。
(中時)
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