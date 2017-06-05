范綱祥發現桃園3座歷史穀倉 力促做文創區

桃園市議員范綱祥年初發現桃園區有3座被遺忘的老榖倉，占地上千坪，建議市府活化做文創，重振大廟老城區風華。（蔡依珍攝）

桃園市議員范綱祥年初發現桃園區有3座被遺忘的老榖倉，占地上千坪，建議市府活化做文創，重振大廟老城區風華。（范綱祥提供）

桃園市議員范綱祥年初發現桃園區有3座被遺忘的老榖倉，占地上千坪，建議市府活化做文創，重振大廟老城區風華。（范綱祥提供）

過去戰時大量興建糧倉，桃園市議員范綱祥年初發現，桃園區有3座被遺忘的老榖倉，連同附近的地占地上千坪，至今閒置多年，木造屋頂都已崩落，建議活化做文創，重振大廟老城區風華，市長鄭文燦允諾做老城區文創再造，「少一點茶藝、多一點文藝」。

范綱祥說，1936年頒布「米穀自治管理法」，因應戰時維持米穀收購與儲存，大量設立米穀統制倉庫，同年9月埔仔信用購買販賣利用組合興建了3棟米穀統制組合倉庫，戰後埔仔信用購買販賣利用組合改為桃園農會至今，3穀倉現分屬桃園區農會和農糧署所有。

范綱祥說，他今年1月20日參加桃園區農會農民節慶祝大會，發現歷史長達80年的被遺忘老倉庫，隨即與文史工作者合作，提報歷史建築，上月會勘後，獲文資委員一致認定符合歷史建築資格、列冊追蹤。

范綱祥說，這3座老榖倉，光建物的坪數就有354坪，目前都閒置，檜木桁架甚至坍塌，非常可惜，要求市府加速推動歷史建物登錄審查，他強調，老穀倉連同附近已出租的地就達上千坪，若再加上現有桃園區農會甚至達4千坪，被老城區的民族、新生和民權路圍繞，鄰近的綠捷G8永和市場站年底動工在即，若穀倉能盡速活化，就能讓長期蕭條大廟後方老城區回春。

鄭文燦允諾依《文資法》提送審議大會後加速辦理，他認為，現有中正路適合商業利用，而新生路一帶的老城區適合推動文創再造，將規畫發展成適合展覽、表演及劇場的倉庫文創基地，讓不一樣的軸線有不一樣的風味。

鄭文燦還說，除老城區外，土地改革陳列館適合做中路美術館及文創基地，桃園區日式警察宿舍則成立「桃園77文創園區」，位在木藝生態博物館旁的大溪區農會舊倉庫，因新蓋肥料倉庫釋出，也將朝登錄為歷史建築規畫，未來發展成社頭文化館，成為大溪木藝生態博物館系列展館。

(中時)