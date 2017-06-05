安以軒嫁百億CEO 陳喬恩背後咬檸檬

陳喬恩看好友出嫁心情好，搞笑在董璇背後咬檸檬。(取自董璇微博)

陳喬恩等人與新娘安以軒開心合照。(取自李茂微博)

安以軒今年3月與身價百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉登記結婚，今日先在夏威夷舉辦迎賓晚宴，明天才是婚禮，閨蜜夏于喬、劉品言、Linda、白歆惠、陳喬恩也親自到場祝福，身為伴娘的陳喬恩不僅誓言明天要搶到捧花，還搞笑在大陸女星董璇背後大咬檸檬，看起來心情十分開心。

安以軒迎賓宴由黃色花海搭配白色布置，看起來浪漫又溫馨，老公陳榮煉更是愛屋及烏，不僅包辦200位親友在夏威夷4天3夜機票加食宿，還準備了包括價值4萬5元台幣的手機、木傘等當伴手禮。

身為新娘的安以軒今日更不忘感謝外界對她的祝福，「小叮噹夫婦希望帶著所有愛著我們的親友來夏威夷～曬著溫暖的陽光，吹著舒服的海風，看見幸運的彩虹，享受著婚禮，開心的來祝福我們。希望大家喜歡我們用心凖備的禮物。」

(中時電子報)