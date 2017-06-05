陸「全鏈條」管理 嚴防地方過度舉債

大陸財政部近期輪番推出新措施，限制地方政府過度舉債。新華社5日社評指出，這是對前期一系列疏堵政策的延續，大陸政府正致力於打造地方債風險管理「全鏈條」。

地方政府債務問題嚴重，引起大陸政府重視。大陸財政部繼5月與5部門聯合公布新規，規範地方政府舉債融資行為後，1日再與國土部聯合發布《地方政府土地儲備專項債券管理辦法》。接著2日公布《關於堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資的通知》，開砲指有地方地方假借政府購買服務變相舉債。

新華社指出，近年來，中國政府一直致力於打造地方債風險管理「全鏈條」，從債務限額管理、預算管理、風險評估和預警，一路倒到風險事件應急處置、債務違約分類處置、完善監督體系等。在制止地方政府變相舉債的同時，也不斷建立合理的舉債融資機制。

其中，大陸財政部2日就政府購買服務列出負面清單，嚴禁地方政府將鐵路、公路、機場、通訊、水電煤氣，以及教育、科技、醫療衛生、文化、體育等領域的基礎設施建設，儲備土地前期開發，農田水利等建設工程作為政府購買服務項目。

大陸中央財經大學中國公共財政與政策研究院院長喬寶雲表示，有些地方政府融資花樣繁多，防不勝防，抑制和預防套用、濫用政府購買服務已經十分緊迫。這次財政部公布政府購買服務的負面清單，非常及時也非常必要。此外，「堅決制止」四字出現在新規標題上面，措辭十分嚴厲。

中國財政科學研究院金融研究中心主任趙全厚指出，財政部要求各地方政府應先有預算、後購買服務，意味著政府購買服務僅局限於財政支出方面，不能突破既有的政府預算收入規模，不能因此而謀求增加融資收入。

交通銀行金融研究中心首席產業分析師汪偉表示，新規將推動商業銀行等金融機構進一步規範管理目前數額巨大的政府購買服務融資等各類融資模式。

(旺報)