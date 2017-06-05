大陸4艘海警船 本月首度巡航釣魚台

大陸國家海洋局5日公布，編號2501、2306、2101、31239號海警船當天在釣魚台列嶼「領海」巡航。這是6月以來大陸海警船首度駛入釣魚台海域，也是今年來第15次駛入。

4日，中日雙方出席新加坡「香格里拉會談」的代表才就「中日海空聯絡機制」進行磋商；「香談」大陸代表團長、中共解放軍軍事科學院副院長何雷說，中日關係近來出現回溫改善態勢，但脆弱性、複雜性突出的基本面沒有改變，「推動中日回到正常發展的軌道，依然任重道遠」。

中日海空聯絡機制目的是加強兩軍聯繫溝通、管控危機、避免誤解誤判、預防不測事件。

(旺報)