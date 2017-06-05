安倍：若條件成熟 願與大陸合作一帶一路

日本共同社5日報導稱，日本首相安倍晉三5日在東京都舉行的國際會議上發表演講，關於中國「一帶一路」倡議表示，如果條件成熟將進行合作。

報導指出，安倍評價稱，該構想具有將多樣性地區聯繫起來的潛在可能性。

大陸國務委員楊潔篪在5月29至31日訪問日本，除會見日本首相安倍晉三等政要外，並與谷內正太郎共同主持中日第4次高級別政治對話。日媒當時曾引述1名日本政府高層官員透露，北京十分希望改善中日關係，否則不會和國家安全保障局長谷內正太郎會談5個小時。

(旺報)