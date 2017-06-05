鴻海教育基金會贈蚊取空氣清淨機 屏受惠238台

鴻海教育基金會督導甘士（中），向各關懷據點的人員說明蚊取空氣清淨機使用方法。（周綾昀攝）

副縣長吳麗雪（右）頒發感謝狀給鴻海基金會。（周綾昀攝）

屏東縣共有238家關懷據點與原民文化健康站受惠。（周綾昀攝）

屏東縣近2年來在縣長潘孟安團隊施政規劃下，推動一村里一據點，社區照顧關懷據點點數持續增長，財團法人鴻海教育基金會也加碼捐贈部落文化健康站，總數共238台的蚊取空氣清淨機，5日全數送達本縣各服務據點，全面升級長輩們活動的據點設備。

鴻海教育基金會創辦人郭台銘關心國人健康，捐贈全台社區照顧關懷據點共2616台蚊取空氣清淨機，透過高科技捕蚊技術，阻絕病媒蚊外，也能利用現有的PCI自動除菌離子科技提供乾淨的空氣，讓服務場域環境升級、促進社區居民健康。

鴻海基金會聯合產官學三方，試圖將防疫科學化、效率化、數據化，集團全球防疫召集人尹彙文醫師表示，鴻海集團把對員工的關懷延伸到對社區居民的照護，透過高科技智慧工具來補捉病媒蚊，也能利用除菌離子純化空氣，善盡企業社會責任。

今早在車城活動中心受贈儀式，由鴻海教育基金會督導甘士，說明蚊取空氣清淨機自動除菌功能及操作捕蚊裝置的組裝更換方式，讓連日豪雨後的環境能立即清淨，杜絕病媒蚊孳生。

副縣長吳麗雪表示，目前縣內持續推動安居大社區政策，社區照顧關懷據點及文化健康站設置數量已成長到255處，未來期待在屏東縣每一村里，皆能設置服務據點，且能讓像鴻海集團如此用心的社會企業資源持續導入社區、回饋村里，造福社區在地居民及長輩。

(中時)