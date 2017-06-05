李來希：反年改615將返立院 與反同團體合作
全國公務人員協會理事長李來希昨(4)日在臉書透過影片號召退休軍公教人員，在本月15日重返立法院陳抗。李來希今日在臉書表示，活動將於下午1點集結，2點開始，並將與反同團體合作，但未透露是哪個團體。
李希來昨日發布影片，號召退休軍公教警消人員在15日警察節當天站出來，向無能的政府抗議。李來希在臉書上分享今天的會議內容，宣布將開始分頭進行任務，於9日再度召開整合會議，並宣布下次會議將通知反同團體、退休教師等有意願參與615陳抗團體出席會議研商，對蔡政府「全面開戰」。
據《中央社》報導，李來希指出，希望所有對政府不滿的團體能一同參與他們的活動，「我們都樂意接受」，目前已有反同婚團體來接洽，藉此表達心聲，但是，是哪個反同團體來接洽，李來希並未透露。《中央社》電洽求證護家盟及下一代幸福聯盟，下一代幸福聯盟家長代表曾獻瑩表示，前還未與李來希接觸，但立場為歡迎理念一致、支持反同婚的團體；護家盟理事長張守一則表示，護家盟雖不允許成員參與，不過如果是以個人名義就不阻止。
(中時電子報)
文章來源：李來希臉書
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