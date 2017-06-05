洪水肆虐北海岸 員潭溪慘變黃河

山上土石流大量沖入，導致原本乾淨清澈的員潭溪全段染黃變色，有如黃河。（圖/李其樺）

新北市萬里通往庚子坪的山間道路在這次水災大規模崩塌，人車無法通行，工務局出動大型機具搶修中。（圖/李其樺）

北海岸因暴雨淹水多處山區道路發生大面積走山、道路崩塌，至今無法通行，原本清澈乾淨的員潭溪在這次洪災後慘變「黃河」面目全非；新北市府目前已全力搶災，盼盡速搶通道路，恢復原來地形地貌。

災後第3天北海岸台2線已全線搶通，新北市三芝、石門、金山、萬里仍有部分山區道路崩塌無法通行，其中萬里員潭社區往庚子坪溫泉區道路旁山坡多處掏空、樹木根部裸露，道路更是大面積坍塌中斷，看了令人怵目驚心。

「在這住了幾十年，從來沒遇過這麼嚴重的水災！」當地老農回想當時情境仍心有餘悸，他說，2日大雨讓員潭溪暴漲溢堤，直接沖入附近幾戶民宅，淹水高度甚至超過一個成人，他與家人逃上2樓避水才逃過此劫。

原本乾淨澄澈的萬里員潭溪更在這次水災，因山上大量土石流沖入溪內，幾乎全段染黃，有如一條黃河，不復見本來面貌，也讓民眾見識天災可怕威力。

磺潭社區發展協會理事長張慶傳表示，這次水災社區雖然僅有3、4戶淹水，損失不大，但看到地方努力經營的員潭溪一夕間染黃感到心痛；希望市府盡快協助清溪，還員潭溪乾淨面目。

(中時)