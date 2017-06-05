少女被騙交裸照 老爸匯78、87元報警逮人

24歲吳姓男子在臉書申請假帳號，1人分飾2角，謊稱要找服飾代言人，誘騙11歲少女上鉤，隨即改口代言產品是內衣，要求少女自拍裸照，否則要繳交3000元違約金，少女沒錢又不敢求助，依約回傳裸照。

食髓知味的吳男變本加厲要求她裸身視訊擺弄身體，不從就被恫嚇要把照片公諸於世，少女受不了，向父親求救，少女父親機警匯款78和87元到吳男指定的2個帳戶，隨即報警提告。

吳男坦承不諱，並供稱帳戶一個是朋友的、一個是女友買衣要匯款的網路賣家，女賣家險些因此吃上官司，桃檢查明後對女賣家不起訴，吳男則被依違反兒童及少年性交易防制條例、恐嚇取財未遂罪嫌起訴。

(中時)