蔡振南、盧廣仲互罵「沒卵葩、沒割包皮」 笑翻200萬人

盧廣仲與蔡振南飆戲互罵三分半。（好風光提供）

盧廣仲與劇中爸爸蔡振南飆戲互罵三分半。（好風光提供）

盧廣仲為植劇場《花甲男孩轉大人》獻出戲劇處女秀，上週五播出他與爸爸蔡振南這對「魯蛇父子檔」一段精彩的吵架鬥嘴戲，兩人邊走邊吵、飆髒話外加拳打腳踢，一鏡到底對罵長達3分半鐘，髒話穢字滿天飛，甚至互罵「沒卵葩」、「沒割包皮」，讓觀眾看到笑翻，也佩服兩人連珠砲的吵架功力！

蔡振南5日下午在臉書po出這段影片，短短8小時，觀看人數就飆破200萬，，他說：「只要是罵人的戲，不管幾分鐘，我跟盧廣仲都可以一鏡到底，絕不NG！」劇中罵兒子「沒卵葩」的他，戲外猛誇「廣仲好屌」。盧廣仲也回南哥：「影帝級的罵人功夫！」

盧廣仲日前受訪時便談到這是他印象最深刻的一場戲，「共三頁的劇本我背了足足兩天，因為我記性不好，完全不敢鬆懈，到現場才知道導演要拍一鏡到底，超緊張的，南哥一開始還笑稱沒準備好，結果一上戲彷若神人演出，這也是我人生中罵最多髒話的一天。」

由於兩人這段互飆髒話的吵架戲罵得又遛又傳神，網友才發現盧廣仲的台語原來這麼遛，他說，台語本來就講得還不錯，在台南唸書時，跟同學都是講台語，反而是跟爸媽講國語，平常情緒一來也會偶爾罵幾句髒話，例如想買東西吃卻沒帶錢時，最常飆出髒話。

這段父子吵架互罵戲導因於，蔡振南懷疑盧廣仲整天和看起來像男孩的嚴正嵐混在一起，懷疑兒子是同性戀，因此找了超辣的檳榔西施測試兒子，被兒子發現後兩人大吵一架，他懷疑兒子一定是去台北讀書學壞、跟人家流行同性戀，「醫生醫得好嗎？男生和男生怎麼生小孩，難怪阿嬤走不了！」盧廣仲演的兒子花甲反罵爸爸愛牽拖，「人家同性戀是天生的，不是病，談戀愛也跟異性戀一樣。你生一生丟旁邊，有比較厲害嗎？」接著父子繼續對罵，「你沒卵葩啦，你小時候沒割包皮，才會不敢交女友、跟人家搞gay啦」、「你也沒女朋友啊、沒割包皮，你也交不到女友！」，並反罵爸爸「你才沒卵葩啦，我敢做敢當」。這段戲一鏡到底，長達3分半鐘，一氣呵成毫無冷場。

(中時)