農委會推吳音寧任北農總經理 就等柯市府點頭
北農今改選23名董事，農委會及北市政府各得6席，使官股過半，但卻未推選出新任董事長和總經理。農委會表示，雙方已有共識讓北市副市長陳景峻兼任董事長，總經理部分，農委會也推出詩人吳晟的長女吳音寧出任，目前就等柯市府點頭。
農委會副主委陳吉仲表示，新政府去年5月20日上台後，針對北農人事案就一直要和北市府密切合作，這次6月的改選，好幾個月前就和北市府商議人事議題，雙方合作有兩大共識就是，第一是共同爭取最大的董監事席次，今天選舉結果出爐，席次也成功過半，第二個共識就是共推董事長和總經理人選，由於北市府是地方主管機關，農委會則是中央主管機關，雙方共推是最好的選擇。
陳吉仲指出，目前雙方已有共識由陳景峻兼任董事長一職，總經理人選也動態在調整，但當農委會提出的人選，北市府無法接受時，農委會也會尊重，目前農委會推吳音寧任總經理，吳曾從事農產文創相關工作，也有豐富行政經驗，曾任彰化縣溪州鄉公所擔任多年的主任秘書，也和關心農業的公民團體非常熟識，專任度受到農委會認同，現在吳音寧的人事案就等北市府點頭答應。
陳吉仲表示，北農角色相當重要，因為台北果菜批發市場的價格決定以後，會影響到其他批發市場，進而決定產地價格，算是一個全國指標，假如台北端的價格不是按照蔬菜品質或供給量做決定，或是價格長期偏低，會使農民收益偏低，因此農委會才這麼在乎北農人事案，否則農委會根本不需要介入任何人事，雖然今日沒選出董事長和總經理，但依規定15日以內都可召開董事會，也盼北農能快點恢復正常運作。
(中時)
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