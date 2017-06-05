杜特蒂登出雲號準航母 與日達成南海共識

菲律賓總統杜特蒂（前排中）參觀到訪的日本出雲號直昇機母艦，雙方並共同聲明在南海議題上的共識，展現與日本的緊密關係。（圖／中央呂宋官方臉書）

杜特蒂參觀日艦時與日本官員合影，對共同對媒體稱，南海議題要以「法治」來解決。（圖／中央呂宋官方臉書）

菲律賓總統杜特蒂日昨天參觀正在該國訪問的日本出雲號直昇機母艦，並與到訪的日本首相助理河井克舉行會談，雙方共同聲明要以「法治」的共識面對南海局勢。菲國與日本此種親膩態度，讓極力拉攏杜特蒂的北京面上無光。

據共同社今日報導說，日本海上自衛隊出雲號直升機護衛艦目前停靠在菲國北部呂宋島蘇比克灣內，在河井克、日本駐菲大使石川和秀及海自隊員等的迎接，菲國總統杜特蒂參觀了出雲號內部與機庫內的直升機。

報導說，日本海上自衛隊目前已向菲國海軍出借TC-90教練機，並加強雙方軍事合作。對於目前正在南海積極活動的中國，杜特蒂參觀日本軍艦的表態非常有針對性，展現了與日本的緊密關係。

報導指出，杜特蒂與日本首相助理河井克行舉行會談後對媒體表示，目前應該加強對北韓施壓，雙方同時在南海議題上雙方也達成「法治」的共識。

日本出雲號全長250公尺，可搭載14架直升機，是日本海上自衛隊最大的艦艇，也是日本海上自衛隊的第7艘直升機護衛艦。該艦規模相當於二次大戰期間的日本航空母艦，艦上甲板可以讓美製F-35B戰機進行垂直起降，外界稱之為日本的「準航艦」，媒體也質疑這已違反日本不得擁有航艦的限制。

(中時電子報)