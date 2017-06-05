杜特蒂登出雲號準航母 與日達成南海共識
菲律賓總統杜特蒂日昨天參觀正在該國訪問的日本出雲號直昇機母艦，並與到訪的日本首相助理河井克舉行會談，雙方共同聲明要以「法治」的共識面對南海局勢。菲國與日本此種親膩態度，讓極力拉攏杜特蒂的北京面上無光。
據共同社今日報導說，日本海上自衛隊出雲號直升機護衛艦目前停靠在菲國北部呂宋島蘇比克灣內，在河井克、日本駐菲大使石川和秀及海自隊員等的迎接，菲國總統杜特蒂參觀了出雲號內部與機庫內的直升機。
報導說，日本海上自衛隊目前已向菲國海軍出借TC-90教練機，並加強雙方軍事合作。對於目前正在南海積極活動的中國，杜特蒂參觀日本軍艦的表態非常有針對性，展現了與日本的緊密關係。
報導指出，杜特蒂與日本首相助理河井克行舉行會談後對媒體表示，目前應該加強對北韓施壓，雙方同時在南海議題上雙方也達成「法治」的共識。
日本出雲號全長250公尺，可搭載14架直升機，是日本海上自衛隊最大的艦艇，也是日本海上自衛隊的第7艘直升機護衛艦。該艦規模相當於二次大戰期間的日本航空母艦，艦上甲板可以讓美製F-35B戰機進行垂直起降，外界稱之為日本的「準航艦」，媒體也質疑這已違反日本不得擁有航艦的限制。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。