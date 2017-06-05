拿熱水燙臉虐童致死 李母、同居男友收押禁見
女子李庭瑜及同居男友李孟軒，4日持鐵困虐打8歲男童，甚至拿熱水淋臉部，男童不堪接連虐待，昏倒後送醫不治。新北地檢署今複訊後，依傷害致死罪嫌，向法院聲押。新北地院晚間以2人涉犯傷害兒童致死之犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯之虞，裁定羈押禁見。
警方調查，李童是26歲李母與前男友所生，李母與同齡現任男友交往2年，去年10月李母才與男友生下另名男嬰，專注力都在嬰兒上，兩人目前無穩定工作，經濟壓力大，李童又時常吵鬧，才會動手管教。
李母向警方供稱，因兒子吵著要回外公家，而且常搗蛋不聽管教才會與男友動手管教，想嚇嚇兒子，她用掛毛巾的鐵桿拍打兒子手臂，男友則揮拳毆打，還拿熱水燙臉，之後懲罰兒子打掃，不料兒子突然昏倒，沒有呼吸心跳，才趕緊報警求救，沒想到兒子會不治。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。