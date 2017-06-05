拿熱水燙臉虐童致死 李母、同居男友收押禁見

女子李庭瑜及同居男友李孟軒，4日持鐵困虐打8歲男童，甚至拿熱水淋臉部，男童不堪接連虐待，昏倒後送醫不治。新北地檢署今複訊後，依傷害致死罪嫌，向法院聲押。新北地院晚間以2人涉犯傷害兒童致死之犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯之虞，裁定羈押禁見。

警方調查，李童是26歲李母與前男友所生，李母與同齡現任男友交往2年，去年10月李母才與男友生下另名男嬰，專注力都在嬰兒上，兩人目前無穩定工作，經濟壓力大，李童又時常吵鬧，才會動手管教。

李母向警方供稱，因兒子吵著要回外公家，而且常搗蛋不聽管教才會與男友動手管教，想嚇嚇兒子，她用掛毛巾的鐵桿拍打兒子手臂，男友則揮拳毆打，還拿熱水燙臉，之後懲罰兒子打掃，不料兒子突然昏倒，沒有呼吸心跳，才趕緊報警求救，沒想到兒子會不治。

(中時)