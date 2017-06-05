初號機公開亮相 日本組裝F-35A近期將試飛
日本航空自衛隊將引進的F-35A最新戰鬥機，今（5）日在愛知縣三菱重工工廠公開亮相初號機。這架由日本組裝的F-35A，年中預定部署於青森縣空自三澤基地。未來空自將擁有42架F-35A，其中4架由美國完成交付，其餘38架則在日本組裝完成。
根據時事通訊社報導，F-35A是英、美、澳等9國共組團隊研發，以美國洛克希德．馬丁公司主導。日本企業雖未參與研發，但負責製造過程的部份組裝。
防衛副大臣參加初號機亮相儀式時表示，在國家安全愈加嚴峻之際，取得F-35A對日本的防衛具有重大意義。
負責生產初號機的三菱重工高層阿部直彥表示，未來將與洛克希德．馬丁公司合作投入機身製造，生產安全且高品質的產品。F-35A預定6月中旬進行試飛。
日本將於2024年部署42架F-35A，其中4架由美國政府有償軍事援助（Foreign Military Sales）取得，其餘38架則從美國進口零件，由三菱重工在小牧南工廠最後組裝及檢查。這次公開亮相的初號機將為空自在美國本土進行訓練時使用。
(中時電子報)
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