開發者大會前夕 蘋果罕見遭降評

周一全球科技業聚焦蘋果開發者大會，不料投資機構Pacific Crest在大會前夕將蘋果股價評等從「優於大盤」降至「中立」，並提醒投資人不該一昧看好iPhone 8需求而忽略蘋果供應鏈面臨的風險。

周一開盤蘋果股價下跌1％至153.86美元。Pacific Crest預測蘋果股價在未來12個月內可能跌至145美元。

(工商)