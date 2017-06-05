恆春農地遭棄置廢棄物 環保局重罰

環保局依民眾投訴，在恆春鎮龍水里龍泉路旁農地稽查，發現該處確實遭棄置廢土塊及廢木材等廢棄物。（圖/屏東縣環保局提供）

屏東縣恆春鎮農地近期被遭棄置營建廢棄物，環保局今(5)日表示，已派員至現場稽查，循線查獲棄置營建廢棄物之行為人，將依法裁處並限期清除該廢棄物，後續並將續查土地所有權人，追究其是否有非法處理廢棄物之責任，並強調民眾如有環保陳情事宜，請勇於報案檢舉。

環保局派員前往恆春鎮龍水里龍泉路旁農地稽查，發現該處確實遭棄置廢土塊及廢木材等廢棄物，稽查研判，該廢棄物主要為拆除室內裝修所產生的營建廢棄物，環保局即依民眾所提供車號查明車輛所有權人，並至對方家中製作稽查紀錄。

環保局表示，對方坦承不諱，因此依廢棄物清理法規定裁罰，除對汙染行為人裁處外，環保局亦將續查土地所有權人，查明其是否有營利收受廢棄物情形，如查有非法處理廢棄物情形亦將依法嚴處。

環保局提醒，非法棄置案件涉及刑罰，地主也須負相關責任，請業者切勿隨意棄置廢棄物，否則將觸犯廢棄物清理法行政刑罰規定，最高可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

環保局強調民眾若發現有汙染行為，爆料更要勇於報案檢舉，公私協力共同打擊環境污染不法行為，請撥打環保局公害陳情專線:0800-066666或08-7351928，稽查人員接獲通報後將儘速派員前往查核、蒐證處分，以有效遏止環境汙染發生。

(中時)