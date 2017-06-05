波灣國家與卡達斷交 油價先揚後挫

以沙烏地阿拉伯為首共6個阿拉伯國家周一以卡達支持恐怖主義與干涉各國內政為由，突然宣布與之斷交，為中東阿拉伯地區多年來最嚴重的政治衝突，由於地緣政治風險竄升，一度刺激國際油價強勁反彈。

全球主要產油大國鬧內鬨，市場擔心油市供油可能受到衝擊，周一亞洲盤油價應聲彈升，布蘭特與紐約指標期油分別漲至50.70與48.34美元，大漲約1.6％，但稍後在市場認為卡達供油比重偏低與OPEC減產協議保價效果出現變數下，盤勢隨即反轉走低，歐洲盤下探至49.59與47.34美元，跌約0.7％。

(工商)