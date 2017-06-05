桃園第三天然氣接收站 環差案卡關
環保署今(5)日召開專案小組初審會議，審查關乎第三座天然氣接收站能否興建的桃園觀塘工業區(港)環差分析，由於當地有藻礁群，環團憂心開發案會將藻礁活埋，因此高聲反對，一早就到環署門口召開記者會陳情抗議。最後會議因委員人數不足散會，將擇期再開，尚無法有結論。
本案開發單位經濟部工業局表示，配合政府2025年「非核減煤」及燃氣發電站比50％能源政策目標，國內天然氣需求會大幅成長，天然氣已被全球廣泛當成燃煤朝向再生能源的過度燃料，並能降低城市的空氣汙染，依接受站已通過環評的營運規模，燃氣發電相對於燃煤發電，每年可以減少1172萬公噸的二氧化碳，相當於3萬128座大安森林公園的減碳效果，及525公噸PM2.5排放量。
中油公司表示，觀塘工業區(港)是第三座天然氣接收站唯一可行站址，無替代方案。台電大潭電廠新增發電機組將自2022年開始陸續商轉，每年增加近300萬公噸天然氣，第三座液化天然氣接收站必須如期完工供氣，時程緊迫，以如期供應台電大潭電廠的用氣需求，對經濟發展有必要與急迫性。
中油公司指出，藻礁分布於新北市、淡水、石門、三芝與屏東縣恆春半島，桃園並非唯一具有藻礁之海岸， 觀塘工業區(港)開發區所在區域位於「桃園觀新藻礁生態系野生動物重要棲息環境」保護區外，相對於保護區及其他區域藻礁來說，並非生態熱點，生物多樣性並不高，且多為泥沙覆蓋，生態功能不彰。
不過環評委員也憂心，施工後對藻礁的影響不單是施工區被掩埋的藻礁而已，整體北堤和南堤工程，恐怕都將嚴重衝擊到施工範圍南側的觀新藻礁生態保護區。
在環團杯葛下，今日會議時間受到壓縮，環評委員也陸續離席，最後此案只好散會，擇期再議。
(中時)
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