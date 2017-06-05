李承龍搗毀石狛犬 羈押1周後獲釋

前北市議員李承龍和女子邱晉芛，5月28日毀損北投逸仙國小2尊石狛犬遭警方遭逮，29日羈押至今1週，士林地院晚間再開羈押庭，傍晚9時許，裁定李、邱2人羈押無理由，當庭釋放。

士林地院認為，李、邱榔頭毀損石狛犬後，2人在現場等候警方，而且，還以臉書全程直播，逮捕過程並沒有任何抗拒，並沒有任何跡象顯示兩人會逃亡，檢方的羈押理由不成立，當庭釋放李、呂。

邱晉芛步出法院非常高興，與前來聲援的黨員在門口合照，隨即搭上友人的遊覽車一同離開。

(中時)