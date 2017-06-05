美佛州奧蘭多市槍擊案 兇手及4民眾喪命
據外國媒體報導，美國佛羅里達州奧蘭多市一家企業總部發生槍擊案，已造成4位民眾死亡，兇手亦殞命，警方正在現場進行進一步調查。
據當地電視台報導，事發地點在奧蘭多市郊溫特公園(Winter Park)附近，警方已封鎖現場，橘郡市長雅克(Teresa Jacobs)已趕赴案發地點。
路透報導說，事件發生於當地時間上午，執法部門消息說，槍擊案兇手僅一人，已經喪命，另有4位民眾死亡。
美聯社報導說，據奧蘭多市橘郡警察局官方推特指出，案發地點在當地一個工業園區內，兇手犯案動機還在調查中。
奧蘭多市去年6月12日曾發生美國史上最嚴重盲目射殺無辜群眾的夜店槍擊案，造成49位民眾死亡與58人受傷。
(中時電子報)
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