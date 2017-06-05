倫敦恐攻加成計費 優步遭控敲竹槓

叫車服務公司優步（Uber）遭控在英國恐攻事件發生時大敲客人竹槓。使用者抱怨，當大批民眾急忙逃離倫敦橋事件現場時，優步卻未將加成計費機制關閉，導致車費增加2.1倍。優步則回應，但他們得知恐攻時已緊急停止加成機制。

(工商)