林全高雄桃源勘災 勤和里長：盼院長把我們當人看
連日大雨導致高雄桃源區10戶民宅被暴漲的荖濃溪水沖毀，台20線南橫公路92K處路基被掏空，行政院長林全5日南下桃源勤和里勘災，林全表示搶修道路施工希望兼顧安全性與永久性，盡量避免跟河爭地。
行政院長林全在高雄副市長史哲、有意角逐下屆高雄市長的6位民進黨立委管碧玲、林岱樺、陳其邁、邱議瑩、趙天麟、劉世芳等人士陪同下到桃源勤和里勘災。勤和里長柯文龍向院長表示，桃源區居民的心聲始終未受重視，「希望院長重視我們，把我們的里民當人看」，居民要求政府給原住民一個安全的居住環境。
林全表示被沖毀的民宅中部分居民擁有永久屋，會先檢討其餘房屋有無立即性危險，若有而未配永久屋者會先找地方安置；至於高架道路與施工法問題會與相關單位討論，避免與河水爭地；被沖走房舍的貸款問題會以個案方式協助。
這次豪雨侵襲高雄山區，3天降下1432毫米雨量，荖濃溪水暴漲沖刷掏空台20線92K處勤和路段，路面坍塌約500公尺長，公路總局甲仙工務段表示預計花費2億元重建相關設施，大約明年4月30日完工，會先開闢一條便道讓居民行駛，預計在6月15日先搶通便道。
(中時)
關鍵字：林全
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