林全高雄桃源勘災　勤和里長：盼院長把我們當人看

連日大雨導致高雄桃源區10戶民宅被暴漲的荖濃溪水沖毀，台20線南橫公路92K處路基被掏空，行政院長林全（前排右三）5日南下桃源勤和里勘災，高雄副市長史哲（前排右）、有意角逐下屆高雄市長的6位民進黨立委林岱樺（前排左起）、陳其邁、管碧玲、邱議瑩、趙天麟、劉世芳等人士陪同林全勘災。（王錦河攝）

台20線南橫公路92K處路基因連日豪雨被掏空，行政院長林全5日南下桃源勤和里勘災，臨近荖濃溪邊的1間民宅底部被掏空，房屋部分坍塌懸掛在溪岸邊，所幸住戶及早撤離。（王錦河攝）

台20線南橫公路92K處路基因豪雨被掏空，行政院長林全（中）5日南下桃源勤和里勘災，高雄副市長史哲（前排左二）、有意角逐下屆高雄市長的幾位民進黨立委陳其邁（前排右三起）、邱議瑩、管碧玲、劉世芳等人士陪同林全勘災。（王錦河攝）

台20線南橫公路92K處附近一帶路基因豪雨被掏空（如圖），臨近荖濃溪邊的1間民宅懸掛在溪岸邊（右），所幸住戶及早撤離。（王錦河攝）

台20線南橫公路92K處附近一帶路基因豪雨被掏空（如圖），臨近荖濃溪邊的1間民宅懸掛在溪岸邊（左），所幸住戶及早撤離。（王錦河攝）

臨近荖濃溪邊的1間民宅底部因豪雨被掏空，房屋部分坍塌懸掛在溪岸邊，勤和里長柯文龍（左二）和桃源區代表謝宜真（左）表示所幸住戶及早撤離，並未造成人員傷亡。（王錦河攝）

臨近荖濃溪邊的1間民宅底部被掏空，房屋部分坍塌懸掛在溪岸邊（如圖），所幸住戶及早撤離。（王錦河攝）

行政院長林全（中）5日南下桃源勤和里勘災，有意角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（左三）、林岱樺（右三）等人士陪同林全勘災。（王錦河攝）

台20線南橫公路92K處路基被掏空而路斷（如圖），臨近荖濃溪邊的1間民宅部分坍塌懸掛在溪岸邊（左），所幸住戶及早撤離。（王錦河攝）

行政院長林全（中）5日南下桃源勤和里勘災，有意角逐下屆高雄市長的民進黨6位立委也全程陪同，吸引眾多媒體採訪拍攝。（王錦河攝）

行政院長林全（中）5日南下桃源勤和里勘災，有意角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（左）、林岱樺（右二）、邱議瑩（右）等人士陪同林全勘災。林全表示路斷重建希望兼顧安全性與永久性，盡量避免跟河爭地。（王錦河攝）

連日大雨導致高雄桃源區10戶民宅被暴漲的荖濃溪水沖毀，台20線南橫公路92K處路基被掏空，行政院長林全5日南下桃源勤和里勘災，林全表示搶修道路施工希望兼顧安全性與永久性，盡量避免跟河爭地。

行政院長林全在高雄副市長史哲、有意角逐下屆高雄市長的6位民進黨立委管碧玲、林岱樺、陳其邁、邱議瑩、趙天麟、劉世芳等人士陪同下到桃源勤和里勘災。勤和里長柯文龍向院長表示，桃源區居民的心聲始終未受重視，「希望院長重視我們，把我們的里民當人看」，居民要求政府給原住民一個安全的居住環境。

林全表示被沖毀的民宅中部分居民擁有永久屋，會先檢討其餘房屋有無立即性危險，若有而未配永久屋者會先找地方安置；至於高架道路與施工法問題會與相關單位討論，避免與河水爭地；被沖走房舍的貸款問題會以個案方式協助。

這次豪雨侵襲高雄山區，3天降下1432毫米雨量，荖濃溪水暴漲沖刷掏空台20線92K處勤和路段，路面坍塌約500公尺長，公路總局甲仙工務段表示預計花費2億元重建相關設施，大約明年4月30日完工，會先開闢一條便道讓居民行駛，預計在6月15日先搶通便道。

(中時)