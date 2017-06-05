以太幣今年以來飆漲2839％

加密數位貨幣「以太幣」（Ether）上周日交易價格改寫歷史紀錄，達到250.41美元，主因是數位資產交易市場對以太幣熱度不減，加上南韓等亞洲國家交易量增加。

根據數位貨幣價格追蹤網站CoinDesk報價，以太幣從今年1月1日的8.52美元升至上周日的250.41美元歷史新高，漲幅高達2839％。周一早盤價格則略降至246.62美元。

數位貨幣比價網站CryptoCompare指出，目前以太幣最大市場是南韓，其交易量約佔全部的38％。此外，摩根大通、微軟與英特爾等大型企業共同成立「企業以太坊聯盟」（EEA）組織，旨在將以太坊技術帶至商業應用，最近又有86家企業加入，可望讓此技術更加普及。

(工商)