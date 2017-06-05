砂石車自撞電桿，駕駛受困車內

屏東高樹大橋里港端下砂石車自撞電線桿車禍事故，郭姓司機卡在車內，警消人員趕到現場後，破壞車體順利救出司機。（潘建志翻攝）

屏東高樹大橋里港端下砂石車自撞電線桿車禍事故，郭姓司機卡在車內，警消人員趕到現場後，破壞車體順利救出司機。（潘建志翻攝）

屏東高樹大橋里港端下5日發生砂石車自撞電線桿車禍事故，42噸的砂石車撞上電線桿，車頭嚴重變形，60多歲郭姓司機也因雙腳卡在車內，動彈不得。所幸警消人員趕到現場後，破壞車體順利救出司機，意識清楚送醫後無生命危險。

消防人員表示，砂石車車頭因撞擊力道大，駕駛座嚴重毀損，結構完全變形，駕駛因而受困車內。里港、鹽埔消防隊利用兩組油壓破壞器材，合力破壞車體，終於順利讓司機脫困，並由救護車送往高雄旗山醫院，所幸僅有雙腳擦傷，並無生命危險。

這次救援共出動破壞器材車、後勤車、水箱車及救護車等6車12人，救援現場未發現駕駛有酒駕情形，事故原因仍待警方進一步調查。

(中時)